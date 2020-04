Provas seniores não profissionais canceladas e sem campeão nacional

As provas seniores não profissionais vão ser canceladas, sem campeão nacional, bem como não será aplicado o regime de subidas e descidas. Informação avançada, esta quarta-feira, através de um comunicado emitido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em grande destaque está o Campeonato de Portugal, bem como as ligas de futsal masculino e de futebol feminino."Assim, a Direção da FPF entendeu dar por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores que se encontram nesta data suspensas, não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas", pode ler-se.Tendo esta informação em conta, a FPF, que reuniu por videoconferência esta quarta-feira com as associações distritais e regionais, não deixará de tomar decisões sobre quem vai, efetivamente, subir do Campeonato de Portugal para a 2.ª Liga, por exemplo."A FPF analisará e comunicará com a maior brevidade possível de que forma serão indicados os dois clubes que acedem à 2.ª Liga de futebol, bem como os representantes de Portugal na Liga dos Campeões de futebol feminino e de futsal masculino", acrescenta.