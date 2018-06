Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Providência cautelar pode suspender Bruno de Carvalho da presidência do Sporting

Mesa da Assembleia Geral recorre à Justiça para garantir realização de assembleia destitutiva.

10:09

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting MAG, presidida por Jaime Marta Soares, deverá esta segunda-feira avançar com uma providência cautelar contra o Conselho Diretivo do Sporting. O Record noticia este domingo que o objetivo é garantir a realização da assembleia geral destitutiva marcada para dia 23 - que a direção diz que não se vai realizar - mas o processo poderá resultar na suspensão de funções de Bruno de Carvalho e da sua equipa.



O clube arrisca-se a mergulhar numa batalha jurídica entre os seus órgão. A direção nomeou duas comissões provisórias para substituir a MAG e o Conselho Fiscal e marcou eleições para estes órgãos. Mas Marta Soares garante que, apesar de estar demissionário, mantém todos os seus poderes.



Por sua vez, a MAG nomeou uma comissão provisória para fazer funcionar o Conselho Fiscal e de Disciplina, mas a direção não reconhece esta equipa. Se nenhuma das partes ceder, o confronto na justiça parece inevitável.