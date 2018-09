Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD chama à AR ex-presidente do IPDJ após declarações "de extrema gravidade"

Vítor Pataco, anunciou que vai recorrer "às vias judiciais adequadas", com vista à "justa e cabal reposição da verdade".

O PSD requereu esta sexta-feira a audição parlamentar do ex-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) Augusto Baganha, devido às declarações que proferiu sobre o funcionamento do organismo e situações de ingerência nos processos de decisão.



Na quinta-feira, o atual presidente do IPDJ, Vítor Pataco, anunciou que vai processar o antecessor, Augusto Baganha, por "diversas afirmações, insinuações e acusações", que -- alegou - colocam em causa o seu bom nome.



Esta sexta-feira, o PSD decidiu chamar Augusto Baganha à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto por considerar "de extrema gravidade" as afirmações que proferiu relativamente à cessação do seu mandato e ao modo de funcionamento do instituto.



"É da maior relevância ouvir, em comissão, e logo após o início da próxima sessão legislativa, o presidente cessante do IPJD", justifica o grupo parlamentar dos sociais-democratas.



"Resulta das suas afirmações a existência de motivações partidárias para a cessão do respetivo mandato, a presença de pressões por parte do senhor secretário de Estado da Juventude e do Desporto na atuação do presidente do IPDJ, a ingerência de organizações desportivas nos processos de decisão deste instituto, bem como o eventual favorecimento de organizações desportivas, no âmbito de diversos processos, incluindo contraordenacionais", lê-se no requerimento.



Em comunicado enviado à agência Lusa, o atual presidente do instituto, Vítor Pataco, anunciou que vai recorrer "às vias judiciais adequadas", com vista à "justa e cabal reposição da verdade".



Em causa está uma entrevista à SIC, em que, de acordo com o comunicado, Augusto Baganha -- exonerado da presidência do IPDJ - "proferiu diversas afirmações, insinuações e acusações que, sem qualquer fundamento, remetem para supostos factos que não correspondem minimamente à verdade".



"As referidas acusações colocam em causa o meu bom nome, a minha ética profissional e a minha responsabilidade no exercício de funções públicas, produzindo consequências que o Dr. Augusto Baganha não podia deixar de antecipar, por terem sido proferidas em estação televisiva, em horário nobre de audiência, o que manifestamente levaria, como levou, à sua posterior ampla divulgação por outros órgãos e meios de comunicação social", lê-se no documento.



Pataco preside desde terça-feira ao IPDJ, depois de ter sido vice-presidente durante a liderança de Baganha.