PSG atento a Alex Telles

Lateral surge como possibilidade à saída de Layvin Kurzawa

Por Mário Morgado Ribeiro | 03:31

Alex Telles é a mais recente novidade na lista de jogadores a contratar pelo PSG para o lado esquerdo da defesa.



O lateral do FC Porto surge como uma hipótese à saída de Layvin Kurzawa do atual campeão francês, segundo o jornal ‘L’Équipe’. O defesa internacional pela França tem sido alvo de cobiça de alguns clubes ingleses - como Arsenal e Liverpool - e já chegou mesmo a ser apontado ao Barcelona. Para a eventualidade de perder o habitual titular da equipa agora orientada pelo alemão Thomas Tuchel, o PSG virou as atenções para potenciais reforços.



Nesta lista, além de Alex Telles, surgem também Alex Sandro, defesa da Juventus ex- -FC Porto, e o internacional português Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund. O brasileiro dos azuis-e-brancos tem vindo a colecionar interessados ao longo das últimas duas épocas. O PSG não está sozinho na luta pelo lateral. Também o Chelsea, o Liverpool e o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, estão atentos ao jogador de 25 anos. Alex Telles tem contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.



O defesa é considerado ‘intransferível’ no Dragão e só uma proposta a rondar o valor da cláusula poderá abrir portas à saída do brasileiro. Até porque Sérgio Conceição já viu sair dois laterais do plantel.



A defesa do FC Porto tem sofrido mais alterações neste defeso. Depois das saídas de Marcano, Ricardo e Dalot, os dragões contrataram João Pedro para o lado direito. O ‘L’Équipe’ dá ainda conta do interesse em Saidy Janko (Saint-Étienne) para fazer concorrência ao lateral ex-Bahia.