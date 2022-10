PSG confirmou, esta segunda-feira, que Messi vai falhar o jogo com o Benfica, da 4.ª jornada da Liga dos Campeões, agendado para esta terça-feira, no Parque dos Príncipes, às 20 horas.



O avançado argentino, que marcou um golo aos encarnados há uma semana, saiu do jogo da Luz com queixas nos gémeos e foi poupado no jogo de sábado do PSG com o Stade Reims (0-0). Esta manhã não esteve no treino da equipa.

