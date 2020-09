PSG 'dizimado' pela Covid-19 perde em Lens para a Liga francesa

O Paris Saint-Germain, com uma equipa de recurso por causa das 'baixas' de jogadores com covid-19, iniciou mal a sua participação na Liga francesa de futebol, com uma derrota por 1-0 em Lens.

O treinador Thomas Tuchel já tinha advertido - "não esperem muito de nós", disse, quando confrontado com sete ausências forçadas -, mas o panorama acabou por ser mesmo mau, com um erro do terceiro guarda-redes, Marcin Bulka, a deitar tudo a perder.

Bulka foi um dos três jovens chamados de recurso a uma equipa sem Neymar, Mbappé, Di Maria ou Keylor Navas.

O guarda-redes polaco deu nas vistas pelos piores motivos, ao colocar a bola nos pés de Ignatius Ganago, que não desperdiçou e fez o golo do Lens, aos 58 minutos.

Um verdadeiro 'delirio' para os 3.800 espetadores no estádio Bollaert-Delelis, que assim assistiam ao recém-promovido Lens vergar o crónico campeão e finalista da Liga dos Campeões.

Ao PSG faltou a capacidade de concretização, já que no plano da posse de bola chegaram a 'impensáveis' 78 por cento na primeira parte.

Ainda com um jogo em atraso da primeira jornada, o PSG tem novo compromisso já no domingo, e não é nada fácil - trata-se do Marselha, segundo classificado do último campeonato.