PSG quer Cristiano Ronaldo e oferece salário de 45 milhões de euros

Jornal espanhol 'As' adianta que os franceses já falaram com o Real Madrid.

O jornal espanhol 'As' adianta esta quarta-feira que o Paris Saint-Germain quer contratar Cristiano Ronaldo e até já falou com o Real Madrid sobre o assunto. O campeão francês sonha juntar o português a Neymar e Mbappé e oferece ao jogador um salário a rondar os 45 milhões de euros por ano, colocando-o ao nível de Messi, no Barcelona.



Ronaldo tem uma cláusula de 1000 milhões de euros, mas o PSG está disposto a pagar 150 milhões pela transferência. A investigação da UEFA sobre a questão do fair play financeiro (sobrevalorização dos contratos de patrocínio) pode um problema, sobretudo se o clube for penalizado, como sucedeu em 2014, mas as vendas de Edson Cavani, Gonçalo Guedes e Di María podem ajudar a amenizar o problema.