PSP apanha jogador do Rio Ave sem carta

Ex-atleta do Benfica está a tirar a carta e foi fiscalizado quando conduzia depois do jogo de apresentação do FC Famalicão.

Por Manuel Jorge Bento | 08:43

Diego Lopes, atleta do Rio Ave, foi apanhado pela PSP a conduzir sem carta, na terça-feira à noite, durante uma fiscalização rodoviária, na praça Marquês de Pombal, na Póvoa de Varzim.



O brasileiro de 24 anos - que alinhou durante quatro épocas nos juniores do Benfica e chegou ao Rio Ave, pela primeira vez, em 2012 - foi notificado para se apresentar esta quarta-feira no tribunal e multado.



O clube entende que não infringiu o regulamento interno e foi já civilmente penalizado, pelo que o incidente não deverá dar origem a qualquer penalização desportiva.



O atleta está, atualmente, a tirar a carta de condução. Mas estava ao volante de uma viatura sem ter habilitação legal, pelas 22h10, depois da deslocação do Rio Ave à apresentação do FC Famalicão (1-1), no qual Diego Lopes não foi chamado às quatro linhas para a equipa liderada pelo técnico José Gomes testar um onze alternativo em campo.



O médio ofensivo chegou a Vila do Conde no mercado de inverno e apontou dois golos pelo Rio Ave em jogos no estádio dos Arcos - um com o Marítimo e outro com o Tondela.



Diego Lopes é natural de S. Paulo, Brasil, onde alinhou pelos juniores do Palmeiras, em 2008, e nesse mesmo ano chegou ao Benfica. Foi depois, por empréstimo, para Vila do Conde e, após três épocas, atuou no Kayserispor (Turquia), América Mineiro (Brasil) e no Panetolikos (Grécia), em 2016 e 2017.



O jogador tem agora contrato com o Rio Ave até junho de 2023.