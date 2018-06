Assessor de Costa vigia seleção nacional na Rússia

Superintendente Luís Elias vai chefiar uma equipa composta por mais três oficiais da PSP, e um da GNR.

Por Miguel Curado | 09:02

O assessor para a segurança do primeiro-ministro, António Costa, vai liderar a comitiva de segurança da seleção nacional que, no sábado, parte para a Rússia para participar no campeonato do Mundo de futebol.

O superintendente Luís Elias vai chefiar uma equipa composta por mais três oficiais da PSP, e um da GNR.

Luís Elias já tem experiência em competições anteriores nas quais a seleção portuguesa esteve envolvida.

A PSP vai dar uma conferência de imprensa pelas 15h00 de hoje, na Direção-Nacional desta força de segurança, em Lisboa, para apresentar esta equipa de segurança.

A função dos oficiais da PSP e GNR será a de fazer a ponte com as forças de segurança russas, e garantir que a comitiva nacional tenha uma estadia tranquila nos hotéis onde irá ficar hospedada, bem como nos locais de treino e nos dias de jogos.