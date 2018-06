Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP ativa dispositivo de segurança para a Assembleia Geral do Sporting

Medida é semelhante ao que acontece em dia de jogo de alto risco e ao de espectáculos que normalmente se realizam no Altice Arena.

12:56

A Assembleia Geral Extraordinária do Sporting Clube de Portugal vai acontecer no próximo sábado, dia 23 de junho, pelas 14h00, no Altice Arena.



Tendo em conta a polémica em torno da realização desta assembleia, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP decidiu implementar um dispositivo de segurança similar ao de um jogo de alto risco e ao de espectáculos que normalmente se realizam no Altice Arena.



As medidas visam garantir a segurança de pessoas e bens, no interior e exterior e imediações do Altice Arena, prevenindo quaisquer alterações da ordem pública.



Assim, e segundo comunicado disponibilizado pela PSP, deve adotar algumas medidas preventivas de segurança:



"Todos os sócios se desloquem primordialmente em transportes públicos;



Todos os sócios cheguem com antecedência, contando com as filas e com os

procedimentos de segurança a que vão ser sujeitos;



Evitem portar malas, mochilas e outros objectos proibidos, nomeadamente

objectos contundentes, armas, engenhos pirotécnicos, etc."