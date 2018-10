Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP caça explosivos debaixo de bancada no Estádio D. Afonso Henriques

93 engenhos pirotécnicos debaixo de bancada.

Por Miguel Curado | 08:48

A PSP de Guimarães apreendeu um total de 93 artefactos pirotécnicos (44 fachos de mão e 49 petardos), dentro de uma arrecadação situada por baixo da bancada ocupada pelas claques do Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques.



A apreensão ocorreu cerca de duas horas antes do dérbi que opôs a equipa vimaranense ao Sporting de Braga (empate 1-1), e sensivelmente à mesma hora em que o carro do presidente bracarense, António Salvador, era atacado com uma tocha.



Contactada pelo CM, fonte do Comando da PSP de Braga (que tutela a Polícia de Guimarães), não deu qualquer explicação para o facto de esta apreensão não ter sido divulgada publicamente.



O nosso jornal sabe, no entanto, que esta descoberta foi feita quase por casualidade. Quando passavam revista à zona sul do estádio D. Afonso Henriques, vários agentes encontraram aberta a porta de uma arrecadação, junto a um bar.



E foi no interior desse espaço que foram encontrados os artigos explosivos. A PSP apreendeu os 93 engenhos de pirotecnia, fazendo uma comunicação da operação ao Ministério Público.



PORMENORES

Liga abre inquérito

A Liga Portugal abriu um inquérito sobre a entrada tardia dos adeptos do Braga no estádio D. Afonso Henriques, bem como ao apedrejamento ao autocarro bracarense e ao ataque com uma tocha ao carro de António Salvador.



Reforço policial

Os encontros entre bracarenses e vimaranenses, em cada época, são sempre alvo de um forte reforço policial.



Agente de Famalicão

O CM sabe que foi um agente da PSP de Famalicão a encontrar os 93 engenhos pirotécnicos.