Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP com atenção redobrada para as claques do Sporting no Jamor

Intendente Domingos Antunes sublinha que "não existe risco zero".

17:03

A Polícia de Segurança Pública (PSP) prometeu atenção redobrada em relação às claques do Sporting no Jamor, que no domingo será palco da final da Taça de Portugal entre Sporting e Aves. Em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, o intendente Domingos Antunes alertou para o reforço da segurança devido às agressões sofridas pelo plantel e equipa técnica dos leões, em Alcochete, na passada terça.



"Existem algumas informações que nos canalizam para um certo risco, que são as claques. Se existirem esses cenários de conflitos com as próprias claques, a polícia tem de ter uma reação rápida. Houve ajustes ao nível de números e reações. Teremos ação reforçada no topo norte, onde vão ficar situadas as claques do Sporting. Isso não dispensa a nossa atenção das claques do Aves, apesar de os números serem menores. Vamos fazer alguma segregação e vamos estar com maior visibilidade junto desses grupos", sublinhou a PSP, garantindo estar preparada para "fazer frente a todos os cenários improváveis ou impossíveis".



Apesar do elevado risco, o intendente da PSP vincou que estão reunidas "condições suficientes para que o Estádio Nacional volte a ser o palco da final da Taça de Portugal e para que o espetáculo seja visionado por milhares de adeptos". "Risco zero não existe", rematou.