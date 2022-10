PSP deteve 55 adeptos por confrontos antes do dérbi lisboeta de futsal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve no domingo 55 adeptos das claques do Benfica e Sporting, na sequência de confrontos ocorridos antes do dérbi de futsal disputado pelos dois clubes, informou o Comando Metropolitano de Lisboa.

"No âmbito do policiamento para o jogo de futsal de hoje [domingo], caracterizado como jogo de risco elevado, entre o Sport Lisboa e Benfica (SLB) e o Sporting Clube de Portugal (SCP), realizado no Complexo Desportivo da Luz, pelas 16:50, foram detetados, pelas equipas de 'spotters', vários grupos de adeptos do SCP e do SLB, em confrontos no cruzamento da Estrada da Luz com as Rua dos Soeiros e Rua Tomás da Fonseca", indicou a mesma fonte num comunicado.

O Comando Metropolitano de Lisboa referiu que, após deslocação ao local dos incidentes, as diversas equipas policiais efetuaram uma intervenção "para a reposição da ordem pública, através do uso da força", e destinada a "conter e isolar" os envolvidos no conflito.

"Desta intervenção resultaram 49 detenções de adeptos do SCP, dois dos quais menores, e 6 detenções de adeptos do SLB. Foram ainda apreendidos gorros e instrumentos de agressão", enumerou a mesma nota.

O comunicado esclarece ainda que os detidos "vão ser presentes à Autoridade Judicial competente".

O Comando Metropolitano de Lisboa informou ainda que, "como é habitual", foi definido previamente um 'meeting point' pela PSP para os adeptos do SCP, onde compareceu um grupo de cerca de 200 adeptos, "tendo este sido acompanhado (...) durante todo o trajeto, sem qualquer incidente".

A mesma fonte emitiu ainda um apelo aos adeptos que se deslocam aos eventos desportivos "para que sigam as orientações da Polícia de Segurança Pública e não adotem comportamentos violentos, conflituosos ou outros que ponham em causa os direitos de terceiros, a paz e a ordem públicas".