Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP espera grande adesão a manifestação em Alvalade

Concentração de adeptos está prevista para esta segunda-feira.

12:03

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a par da manifestação dos adeptos sportinguistas, agendada para a tarde desta segunda-feira, junto ao Estádio José Alvalade.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a PSP está à espera de uma elevada concentração de adeptos junto ao estádio do Sporting, o que pode fazer com que a situação se torne ainda mais tensa, uma vez que, frente a frente podem estar adeptos que apoiam e contestam o presidente Bruno de Carvalho.



Os episódios violentos da Academia de Alcochete, a 15 de maio, também deixam no ar a hipótese de alguns adeptos serem violentos, facto que está a merecer toda a atenção por parte das forças de segurança.