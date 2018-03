Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP iliba "Macaco" de cântico sobre a Chapecoense

Bruno Miguel disse que Fernando Madureira ficou "surpreendido" quando começou a ouvir o cântico.

As imagens de Fernando Madureira em frente aos Super Dragões - claque que lidera - quando esta entoava o cântico "Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" valeram-lhe o pagamento de uma multa de 2600 euros e uma interdição de aceder a recintos desportivos durante meio ano.



A situação ocorreu em abril do ano passado, durante o jogo de andebol entre o FC Porto e o Benfica no Dragão Caixa, e fez correr muita tinta. "Macaco", como é comummente apelidado, decidiu recorrer das sanções impostas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPJD).



Assim, esta quarta-feira, foi ouvido no Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto um agente da PSP que se encontrava no pavilhão no dia dos factos.



De acordo com a imprensa desta quinta-feira, quando questionado pelo advogado de Defesa, Bruno Miguel garantiu que o chefe da claque ficou "surpreendido" quando o cântico começou a ser entoado. "Quando ele se apercebeu começou a cantar um dos cânticos habituais da claque", explicou o agente da PSP, que já tinha confessado nutrir uma amizade por Fernando Madureira, adianta a mesma publicação.



Também João Rocha, diretor do Departamento Jurídico do IPJD, e Lídia Praça, vogal do Conselho Diretivo do mesmo organismo e instrutora do processo, foram ouvidos no tribunal.



Ambos lamentaram as imagens visionadas e Lídia Praça voltou a reafirmar ser claro que o chefe da claque "mexia claramente os lábios e fazia gestos", durante a entoação do cântico.



Já o procurador da República ter-se-á mostrado reticente em concluir que Madureira "estivesse a cantar e a acompanhar com o corpo", pelo que requereu que o FC Porto cedesse imagens de vigilância do dia do jogo.