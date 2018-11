PSP manipulou apreensão de pirotecnia no Estádio da Luz

No derby entre Benfica-FC Porto, em abril de 2015, a polícia divulgou ter apreendido 150 artigos pirotécnicos a adeptos.

O derby terminou empatado no campo (0-0) e nas apreensões às claques do Benfica e do FC Porto. Esta foi, pelo menos, a versão oficial difundida no final do jogo pelo comissário Rui Costa. Segundo este oficial, a polícia apreendeu 150 artigos pirotécnicos "pertencentes aos adeptos dos dois clubes". Porém, novos emails revelados pelo blogue "mercadodebenficapolvo. wordpress.com" revelam, afinal, que 99% dos artigos foram apreendidos às claques dos encarnados, mas a polícia decidiu encobrir este facto, dividindo o produto pelos adeptos do FC Porto e Benfica, tal como pode ler-se na Sábado