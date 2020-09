João Paulo Rebelo acredita que nas “próximas semanas” possam estar criadas as condições para o regresso dos adeptos aos recintos desportivos.









“Estamos sempre dependentes da evolução epidemiológica. Mas queremos criar condições, juntamente com os organizadores, não só do futebol, mas de todas as outras modalidades. No desporto, de uma forma geral, precisamos também de público”, referiu o Secretário de Estado da Juventude e Desporto.

O governante abordou o tema à margem da apresentação da Volta a Portugal em bicicleta, realçando o que tem havido um trabalho “com as autoridades da saúde e com o Ministério da Saúde para criar as condições para que o desporto não fique para trás”. “Quando temos público noutros eventos, queremos ter público no desporto. Estamos a fazê-lo para acontecer com a maior segurança possível. Sabemos que esta pandemia não vai ficar resolvida nos nos próximos meses”, acrescentou, referindo que “os atletas, merecem evidentemente o seu público, que também faz parte do espetáculo”.

Aberdeen quebra protocolo covid



O Aberdeen foi multado em 30 mil euros por oito dos seus jogadores terem quebrado o protocolo Covid ou terem estado num bar no dia 1 de agosto. Dois deles acabaram mesmo por acusar positivo.





contaminados fizeram novos testes



Os nove jogadores e três elementos do staff do Sporting que estão contaminados com Covid-19 realizaram esta segunda-feira novos testes. Apesar de estarem todos assintomáticos estão fora do jogo europeu.