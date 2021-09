Pugilista de 18 anos morre cinco dias depois de sofrer nocaute em luta

A pugilista mexicana, Jeanette Zacarias Zapata, conhecida como "La Chiquitaboom" morreu cinco dias depois de ser nocauteada pela canadense Marie-Pier Houle.

A luta aconteceu no passado dia 28 de agosto, em Montreal, no Canadá, e Jeanette de apenas 18 anos sofreu uma convulsão depois do nocaute. A rapariga ainda foi levada para o hospital e ficou internada por cinco dias, mas não resistiu.

A organização do torneio 'GVM Gala Internacional' referiu que a pugilista foi colocada em coma induzido para evitar lesões neurológicas, mas acabaria por falecer às 15h45 da passada quinta-feira com o marido Jovanni Martinez ao seu lado.

De acordo com o New York Post, a adversária de Jeanette, Marie Houle utilizou as redes sociais para lamentar o acidente e escreveu que "o boxe traz muitos riscos e perigos".

A luta de Zapata contra Houle foi apenas a sua sexta enquanto pugilista profissional.