Pussy Riot condenadas após invasão de campo na final do Mundial2018

As quatro elementos foram consideradas culpadas de "violar grosseiramente as regras do comportamento dos espetadores".

Por Lusa | 08:26

Quatro membros do grupo feminista contestatário Pussy Riot foram esta terça-feira condenadas a 15 dias de prisão, depois de no domingo terem invadido o campo durante a final do Mundial de Futebol, em Moscovo, vestindo uniformes da polícia.



Um tribunal de Moscovo condenou Veronika Nikoulchina, Olga Pakhtoussova, Piotr Verzilov e Olga Kouratcheva a 15 dias de prisão e à proibição de frequentarem eventos desportivos por três anos, informou o site MediaZona, especializado em justiça.



As quatro elementos foram consideradas culpadas de "violar grosseiramente as regras do comportamento dos espetadores" e condenadas à pena máxima.



As quatro mulheres entraram brevemente, no domingo, no relvado antes de serem intercetadas por 'stewards' (vigilantes do recinto desportivo) no minuto 53 da final entre a França e a Croácia na final do Mundial de 2018.



O jogo foi retomado rapidamente. A França ganhou por 4-2.



Poucos minutos depois, o grupo russo Pussy Riot declarou, nas redes sociais Twitter e Facebook, que seus membros estavam na origem da invasão, transmitindo também uma lista de seis exigências.



"Libertar todos os presos políticos" foi o primeiro pedido.



A ação mais conhecida do grupo Pussy Riot remonta a fevereiro de 2012, quando vários membros cantaram uma oração punk contra o Presidente russo, Vladimir Putin, na catedral de Moscovo.



Três dos cinco membros do grupo foram sentenciadas em agosto de 2012 a cerca de dois anos de prisão, designadamente por "hooliganismo motivado por ódio religioso".



Ekaterina Samutsevich foi libertada em outubro de 2012, enquanto Nadezhda Tolokonnikova e Maria Alyokhina cumpriram os 22 meses da sua sentença.