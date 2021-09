Qatar recebe prova do Mundial de Fórmula 1 em novembro

O Qatar vai receber um grande prémio de Fórmula 1 pela primeira vez já no dia 21 de novembro, depois de ter chegado a acordo com os promotores do campeonato para integrar o calendário pelos próximos 10 anos.

Esta corrida no Qatar substitui o Grande Prémio da Austrália, que estava previsto para a mesma data, mas foi cancelado devido às dificuldades logísticas provocadas pelos efeitos da pandemia de Covid-19.

"Havia uma forte vontade do Qatar em ser útil à Fórmula 1 e, nessa sequência, negociámos um acordo a 10 anos", lê-se num comunicado da Fórmula 1.

A prova deste ano irá decorrer no circuito de Losail, que habitualmente recebe o Mundial de MotoGP, no qual milita o português Miguel Oliveira (KTM).

Em 2022, ano em que o Qatar recebe o Mundial de Futebol, não está prevista a realização de nenhuma corrida.

O acordo de 10 anos deverá entrar em vigor a partir de 2023, "em localização a indicar posteriormente".

Desta forma, o GP do Qatar será a 20.ª corrida das 22 previstas atualmente pelo calendário.

Calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2021:

Data Grande Prémio Cidade

28 mar Bahrain Sakhir (Bhr)

18 abr São Marino Imola (Ita)

02 mai Portugal Portimão (Por)

09 mai Espanha Barcelona (Esp)

23 mai Mónaco Monte Carlo (Mon)

06 jun Azerbaijão Baku (Azb)

20 jun França Le Castellet (Fra)

27 jun Estíria Spielberg (Aut)

04 jul Áustria Spielberg (Aut)

18 jul Reino Unido Silverstone (GB)

01 ago Hungria Budapeste (Hun)

29 ago Bélgica Spa-Francorchamps (Bel)

05 set Países Baixos Zandvoort (Hol)

12 set Itália Monza (Ita)

26 set Rússia Sochi (Rus)

10 out Turquia Istambul (Tur)

24 out Estados Unidos Austin (EUA)

07 nov México Cidade do México (Mex)

14 nov Brasil São Paulo (Bra)

21 nov Qatar Losail (Qat)

05 dez Arábia Saudita Jeddah (Ara)

12 dez Abu Dhabi Abu Dhabi (EAU)