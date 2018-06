"Quando Ronaldo morrer devia doar o cérebro ao museu da FIFA"

Livre do jogador deu o empate seleção portuguesa e deixou o mundo admirado.

Cristiano Ronaldo foi o homem do jogo Portugal-Espanha, que marcou a estreia da seleção portuguesa no Mundial 2018, na Rússia, esta quarta-feira.O 'melhor do mundo' entrou com tudo no campeonato do Mundo e pronto a mostrar quem manda em campo. Os portugueses aplaudiram-no e o empate soube quase a vitória, não não foi só Portugal que esteve de olhos postos no capitão da equipa das quinas.O planeta parou para ver mais uma exibição de excelência de CR7 e se o penalti e o segundo golo do craque português já deram que falar, o livre que deu o empate a Portugal deixou todos de queixo caído.O capitão da selecção nacional meteu as mãos na cintura, puxou os calções da perna direita, olhou com foco para a bola e a baliza. O mundo parecia ter parado para o jogador português naquele momento. Avança e, sem hesitação, marca um livre fabuloso... até agora o melhor golo do Mundial.Cristiano Ronaldo foi visto como "Deus" e o 'The Guardian' foi ainda mais longe. Aos 89 minutos, o jornal quase que não arranjou palavras para elogiar o craque. "Quando o Ronaldo morrer devia doar o cérebro ao museu da FIFA porque a sua força mental é incompreensível."O craque português foi considerado o melhor em campo e até teve direito a um troféu. O momento foi partilhado pelo próprio através da sua conta de Instagram. "Feliz por ter sido eleito o melhor em campo. Bom trabalho de equipa", escreveu.