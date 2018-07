Futebolista foi ensinar a fazer trivelas.

Recorde-se que em 2012,



Campus da Justiça , em Lisboa, depois de ter agredido um agente da PSP. "O Quaresma explicou-nos como faz aquelas trivelas! Obrigado pela visita", pode ler-se no Instagram da PSP.Recorde-se que em 2012, Quaresma foi detido no

Ricardo Quaresma esteve este domingo na esquadra da PSP do Parque das Nações, mas o motivo não era grave... O jogador foi ensinar os agentes a fazer trivelas.Apesar desse incidente, o futebolista parece ter ficado com boas relações com as autoridades.