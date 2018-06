Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quaresma responde a Carlos Queiroz: "Vozes de burro não chegam ao céu"

Jogador afirmou que se todos os treinadores que o ‘Mustang’ teve falassem dele "ficariam alguns anos a falar.

"Amigos, se é verdade que o povo diz que se deve ter sempre um olho no burro e outro no cigano também é verdade que vozes de burro não chegam ao céu", foi assim, através das redes sociais, que Quaresma respondeu esta quarta-feira a Carlos Queiroz, que, em entrevista ao ‘Público’, afirmou que se todos os treinadores que o ‘Mustang’ teve falassem dele "ficariam alguns anos a falar".



No texto que escreveu, Quaresma adiantou ainda que está habituado a "sofrer de preconceito"."A minha resposta a esse preconceito sempre foi trabalhar mais, lutar mais, para chegar onde sempre sonhei chegar. Sei de onde vim, o que passei para aqui chegar e para onde quero ir e não quero ir sozinho, quero ir com a equipa toda", acrescentou.



Queiroz não se ficou. E reagiu, durante o dia de ontem. "Não é qualquer burro que me dá um coice", disse no Facebook.



A polémica entre Quaresma e Queiroz começou após o Portugal-Irão (1-1). O selecionador iraniano sustentou que Ronaldo devia ter visto o vermelho num lance em que viu o amarelo. Confrontado com esta declaração, Quaresma afirmou: "Não vou responder ao Carlos Queiroz, pois estaríamos aqui a noite toda".



E salientou que tinha ficado "chateado" pelas provocações dos jogadores do Irão e mais com Queiroz: "Ele é português e devia respeitar mais os portugueses."