Quaresma vai reforçar equipa do Vitória de Guimarães

Ricardo Quaresma já não escapa ao V. Guimarães. O internacional português está na Cidade Berço, sendo que neste momento é preparado o vídeo de oficialização do extremo como reforço do Vitória.



O jogador, que completa 37 anos este mês, assina um contrato válido para as próximas duas épocas e vai vestir a camisola 10 dos minhotos. O anúncio oficial está por horas.

Ver comentários