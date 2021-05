Quase uma centena de infraestruturas desportivas vão ser reabilitadas no PRID 2021

Um total de 94 infraestruturas desportivas vão ser reabilitadas no âmbito do Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas (PRID), anunciou hoje o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), abrindo ainda um novo concurso extra.

Segundo comunicado hoje divulgado, os 94 espaços que virão a ser renovados contemplam um montante de mais de dois milhões de euros, "que têm de ser majorados com investimento local".

A região Centro recolhe o maior número de candidaturas aprovadas do PRID 2021, com 27, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 25, e do Norte, com 24. O Alentejo terá 10 espaços reabilitados e o Algarve oito.

O dia de hoje marca ainda o arranque do PRID 2021+, uma edição extra do programa dotada com três milhões de euros, com candidaturas até 14 de maio, após aprovação do Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva.

O PRID foi lançado em 2017 pelo Governo e até aqui teve cinco edições, que, segundo a nota, levaram já à reabilitação de cerca de 450 infraestruturas desportivas, com o IPDJ a financiar cerca de nove dos mais de 25 milhões de euros de investimento global.