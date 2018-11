Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro ausências no primeiro treino de preparação da seleção para enfrentar italianos

André Silva, Bernardo Silva, Pepe e William de fora.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:01

André Silva, Bernardo Silva, Pepe e William Carvalho falharam esta terça-feira o primeiro treino de preparação da seleção portuguesa para a deslocação a Itália, a contar para a Liga das Nações.



O quarteto, que costuma alinhar de início no onze de Fernando Santos, realizou apenas trabalho de ginásio na Cidade do Futebol. Apesar das ausências, os jogadores deverão estar aptos para o embate frente aos italianos (sábado) em Milão, no Estádio San Siro.



Na antevisão do jogo com a Itália, Rúben Neves mostrou-se confiante. "Entramos em todos os jogos para ganhar. Mesmo sabendo que só falta um ponto, vamos procurar a vitória desde o início e tentar passar à final four. Estamos todos preparados para ajudar a Seleção."



O médio português elogiou ainda a qualidade do grupo. "Felizmente temos um vasto leque de jogadores. É importante termos campeões europeus no grupo pela sua vasta experiência. Ajudam dentro de campo e na integração", acrescentou.



Mesmo em caso de derrota, Portugal tem ainda a possibilidade de se qualificar para a final four quando receber a Polónia (já despromovida) em Guimarães, no dia 20 de novembro.



Gomes sem substituto

Fernando Santos optou por não chamar qualquer jogador para colmatar a ausência de André Gomes, que foi dispensado devido a lesão. O selecionador português vai contar com 24 futebolistas para os próximos dois jogos.



Um ponto basta

Com apenas duas partidas disputadas, Portugal encontra-se no primeiro lugar do Grupo 3, com seis pontos. A Itália está na segunda posição (três jogos), com quatro pontos. A Seleção precisa apenas de um empate frente aos italianos para garantir a presença na final four.