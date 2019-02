Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro feridos com gravidade após confrontos entre adeptos de Lazio e Sevilha

Os confrontos envolveram mais de 40 pessoas, com algumas delas a refugiarem-se em restaurantes para se protegerem.

Por Lusa | 13.02.19

Quatro pessoas ficaram esta quarta-feira gravemente feridas após confrontos entre adeptos da Lazio e do Sevilha, em Roma, onde as duas equipas se defrontam na quinta-feira, em jogo da Liga Europa de futebol.



Os confrontos ocorreram por volta das 21h30 locais (20h30 em Portugal continental) e quatro pessoas, duas de nacionalidade espanholas, uma norte-americana e uma inglesa, ficaram feridas, após terem sido agredidas com uma arma branca.



Os quatro feridos foram transportados para o hospital, com um deles a apresentar uma condição mais preocupante.



Os confrontos envolveram mais de 40 pessoas, com algumas delas a refugiarem-se em restaurantes para se protegerem.