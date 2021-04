O piloto português Miguel Oliveira (KTM) caiu este domingo durante a prova no Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve.







A corrida teve início às 13h00, com o piloto na 10.ª posição da grelha, depois de no sábado ter caído na derradeira tentativa de melhorar o seu tempo na sessão de qualificação.



Miguel Oliveira tenta repetir o triunfo de 2020 no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que este ano é a terceira de 19 provas do Mundial de motociclismo de velocidade.