Queiroz queixa-se de não ter adversário

Selecionador do Irão contesta as críticas à preparação da equipa.

09:10

"Os críticos falam muito, mas sabem que ninguém quer jogar contra nós. O Irão está a enfrentar sanções cruéis, mas continuaremos a olhar em frente com uma liderança forte" .



Foi sem papas na língua que Carlos Queiroz comentou este sábado o estado da preparação do Irão para o Mundial da Rússia, depois de os jogos particulares com a Grécia e depois com o Kosovo terem sido cancelados por razões políticas.



O selecionador português está a preparar a equipa na Turquia e promete o empenho de todos.



"Os jogadores farão o seu melhor para fazer história no Mundial", promete Queiroz. Os iranianos só vão ter mais um teste antes do Mundial, uma partida contra a Lituânia que terá lugar em Moscovo, na próxima sexta-feira.