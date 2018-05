Quem é André Geraldes, o braço direito de Bruno de Carvalho que está detido

André Geraldes, 32 anos, o atual braço direito de Bruno de Carvalho no Sporting, trabalha há cinco temporadas no clube, tendo começado, a pedido do presidente, por estabelecer a ligação entre as claques e a direção. Depois do bom trabalho realizado junto das claques, foi subindo na hierarquia leonina e tornou-se coordenador do gabinete de apoio ao atleta, onde esteve alguns anos, segundo avança a Flash