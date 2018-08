Quem é Rui Vinhas, o ciclista que caiu, desmaiou e ainda rolou 120 quilómetros

Atleta que protagonizou queda violenta na Volta a Portugal que chorou durante grande parte da prova.

20:34

Haverá poucos ciclistas a quem o dia de descanso da 80ª Volta a Portugal, que se cumpriu esta terça-feira em Viseu, soube melhor.



Rui Vinhas, um dos ciclistas da equipa de W52 FC Porto ficou ferido com gravidade na sequência da colisão com uma carrinha, durante a quinta etapa da Volta a Portugal, esta segunda-feira. O ciclista desmaiou, acordou, foi tratado aos ferimentos e ainda teve forças para percorrer os mais de 120 quilómetros da etapa que ligou o Sabugal a Viseu.



"Não me lembro de nada do acidente. (…) Já me contaram depois da etapa que foi um carro que parou à minha frente instantaneamente", avançou Rui Vinhas, em direto na RTP1. Apesar da violenta queda o ciclista optou por continuar em prova apesar de ter feito grande parte dela a chorar e a pensar no filho pequeno.



Mas quem é afinal Rui Vinhas? O homem da W52 FC Porto é um dos mais conceituados ciclistas tendo vencido a edição de 2016 da Volta a Portugal, prova que à data não era conquistada por um ciclista nacional há cinco anos.



Natural de Sobrado, em Valongo, Rui Pedro Carvalho Vinhas nasceu em dezembro de 1986 e é considerado um corredor tímido e abnegado que na sua vida profissional sempre demonstrou humildade sendo considerado um homem de equipa.



Talvez por isso o seu palmarés até à vitória na Volta seja modesto como se pode verificar no curriculum profissional do atleta na página Pro Cycling Stats dedicada às estatísticas velocipédicas.



Vinhas iniciou-se no ciclismo quando tinhas 12 anos na equipa ADRAP, de Penafiel. Na época de 2004/2005 representou a CASATIVA, equipa criada pela União Ciclista de Sobrado, de onde passou para a Paredes Rota dos Móveis. Em 2010, foi vencedor a prova ALUVIA-Valongo, na categoria sub 23 e um ano depois ingressou na LA ANTARTE como profissional. Entre 2012 e 2014 representou o Louletano e em 2015 venceu o Grande Prémio do Dão.



Em 2016 foi o primeiro no circuito Ribeiro da Silva, disputado em Lordelo, ambos como ciclista da equipa W52. A sua maior coroa de glória aconteceria no mesmo ano quando vestiu na chegada a Lisboa a camisola amarela símbolo da maior prova do ciclismo nacional.