Quem fatura mais no Instagram: Cristiano Ronaldo no topo da lista

Cristiano Ronaldo foi destacado como a figura pública que mais faturou no Instagram, ultrapassando várias celebridades de todo o mundo. No último ano, apenas com essa rede social, o craque português já ganhou cerca de 44 milhões de euros.

O estudo realizado pelo Buzz Bingo analisou o número total de publicações promovidas nos últimos 12 meses e dividiu o valor pelos ganhos declarados nesse período. Concluiu-se que Ronaldo fez 49 publicações, o que se resume a cerca de 900 mil euros por cada uma delas.

O extremo da Juventus que marcou o 700.º golo da sua carreira esta segunda-feira surge à frente do rival Lionel Messi com o dobro dos ganhos.

Os números de CR7 além de ultrapassarem o do jogador argentino, ultrapassam ainda Kendall Jenner que surge na terceira posição, David Beckham e Selena Gomez.

Kendall Jenner faturou cerca de 13 milhões, sendo 554 mil euros por publicação. Já David Beckham ganhou nove milhões no total de 323 mil por cada uma. No quinto lugar, Selena Gomez ganhou sete milhões no último ano, com cada publicação a valer cerca de 800 mil euros.

O estudo mostra também que as estrelas do desporto têm os maiores acordos salariais para promover produtos pagos no Instagram.