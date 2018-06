Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quem sucede à Alemanha?

Cinco vencedores diferentes nas últimas cinco edições.

Por Mário Pereira | 11:00

Faltam poucos dias para o arranque da grande cimeira do futebol mundial. No dia 14 arranca a competição que, durante um mês, transforma o Planeta numa gigantesca bola de futebol.



Há 32 candidatos. Mas como sempre acontece, uns são mais candidatos do que outros. A Alemanha, campeã em título, parte naturalmente como uma das favoritas e tenta algo que nunca conseguiu: suceder como vencedora a si mesmo. Na história dos Mundiais de futebol, vencer a competição em duas edições seguidas apenas aconteceu duas vezes: com a Itália, em 1934 e 1938, e com o Brasil, em 1958 e 1962.



Apenas oito países lograram sagrar-se campeões do Mundo: Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Espanha. O Brasil domina, com cinco títulos.



Em curso, na lista de honra dos Mundiais, está uma série inédita: cinco vencedores diferentes em cinco edições. Desde 1998 que nenhuma nação repete o título. Um bom prenúncio para Portugal.