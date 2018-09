Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queniano bate recorde mundial de maratona em Berlim

Kipchoge realizou a marca fabulosa de 2h01m40s.

Por Ricardo Miguel Costa | 11:57

O queniano Eliud Kipchoge bateu este domingo o recorde mundial de maratona, em Berlim, com a marca fabulosa de 2h01m40s.



"Faltam-me as palavras para descrever este dia. A força mental foi a chave. É difícil ir sozinho, mas estava confiante. Tinha dito que ia fazer a minha corrida, seguindo o meu plano, e tinha confiança. A minha única palavra é um obrigado. Dizem que falhamos duas vezes, mas não à terceira tentativa", disse o novo recordista, de 33 anos, no final da prova.



Kipchoge retirou um minuto e 17 segundos à anterior marca recorde (2h02m57s), que pertencia a Dennis Kimetto desde 2014. Numa corrida com 42,195 quilómetros pela capital alemã, o queniano isolou-se a 17 quilómetros do fim.



Pelo meio, a previsão de ser batido um novo recorde mundial de maratona era cada vez mais uma certeza. No final, fez-se história.



A conquista de Kipchoge deixa antever que correr uma maratona em menos de duas horas pode ser uma realidade nos próximos anos. A expectativa é grande para saber quem conseguirá superar tal marca histórica.