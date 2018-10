Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Queremos dedicar a vitória a Aboubakar", diz Sérgio Conceição

Conceição quer vencer hoje turcos do Galatasaray. Técnico desvaloriza ausências do camaronês e de Soares.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:59

O FC Porto quer ganhar ao Galatasaray para dedicar a vitória a Aboubakar. O camaronês lesionou-se, com gravidade, diante do Tondela, e é a principal ausência, esta noite, no Estádio do Dragão, diante dos lideres do Grupo D da Liga dos Campeões. "Vamos ganhar e queremos dedicar a vitória ao Aboubakar no final do jogo, quando fizermos a roda", disse Sérgio Conceição.



"Fui visitá-lo ao hospital, à meia-noite, depois da gala do Dragões de Ouro. Até se assustou quando o acordei", contou o técnico. Tiquinho Soares, outra ausência notada, não foi inscrito na primeira fase da Liga dos Campeões. "Aboubakar e Tiquinho Soares são referências no nosso ataque. Não vão estar eles, vão estar outros", afirmou o técnico portista.



A substituição dos goleadores está garantida. "Não vale a pena chorar por causa do que não há hipótese, tenho é de contar com os que estão disponíveis. O meu discurso tem sido no sentido de que todos são importantes", observou.



As declarações, na última semana, de Sérgio Conceição provocaram algumas críticas. O técnico aconselhou os adeptos que queriam o FC Porto a jogar futebol-espetáculo a irem ao teatro Sá da Bandeira ou à gala dos Dragões de Ouro. "Quero desmistificar o que foi dito porque isso não leva a lado nenhum. Tenho muito respeito pelos sócios e pelos adeptos", garantiu Sérgio Conceição.



O Galatasaray é líder, mas os turcos não têm um registo positivo fora de portas. "Conhecemos bem o adversário, individual e coletivamente, de explorar as suas fragilidades, temos essa responsabilidade", sentenciou o treinador azul e branco. O clássico com o Benfica joga-se no próximo fim de semana. Sérgio Conceição garante que a proximidade do embate não vai afetar o rendimento dos jogadores. "Influência? Zero", afrmou o técnico.



Danilo sem limitações para jogar

Danilo Pereira regressou à competição após uma ausência de cinco meses por lesão. "Depois de tanto tempo lesionado, há sempre algumas restrições, mas fisicamente sinto-me bem. Estou sempre bem para jogar, percebo que deve haver alguns cuidados, porém não tenho qualquer limitação pela lesão", disse o médio portista.



Sérgio Conceição sempre se referiu ao internacional A como peça fundamental no balneário e na equipa. "Sei que sou um jogador importante, fora e dentro das quatro linhas. Sinto essa responsabilidade, mas é uma situação que temos de explorar", afirmou Danilo Pereira. Sobre o jogo, não há dúvidas: "Temos grandes responsabilidades", garantiu.



PORMENORES

Duelo em estreia

FC Porto e Galatasaray, dois clubes com pergaminhos no futebol europeu, jamais se cruzaram em jogos referentes a competições europeias. Será, pois, um duelo em batismo aquele que vai acontecer esta noite.



Saldo positivo

Frente a equipas turcas, o FC Porto tem um saldo largamente positivo: seis vitórias e três empates em dez jogos. A única derrota aconteceu no ano passado, em casa, frente ao Besiktas (1-3), na Liga dos Campeões.



Galatasaray lidera

O Galatasaray lidera o Grupo D, após ter derrotado o Lokomotiv Moscovo (3-0) na primeira jornada, que foi o seu triunfo mais folgado em casa na Champions, em 20 anos.