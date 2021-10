"É um jogo crucial. Queremos ter bola e ser dominadores. A equipa está bastante confiante e acredito que vamos fazer um grande jogo.” Foi desta forma que Rúben Amorim abordou o jogo desta terça-feira (17h45, Eleven Sports 2), em Istambul, com o Besiktas referente à terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.