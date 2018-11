Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Quero a equipa à minha imagem”, diz Petit

Técnico pretende inverter série de derrotas do Marítimo já este sábado.

Por Sara Guterres | 08:40

"Trabalho dia a dia para chegar aos jogos e lutar pelos três pontos. Esse pensamento tem de estar sempre presente na equipa. Não é em dois dias que se muda alguma coisa, mas tem de ser o mais rápido possível e conquistar já a primeira vitória no sábado [frente ao V. Setúbal]", disse Petit, que foi esta quarta-feira apresentado oficialmente como novo treinador do Marítimo.



O técnico, de 42 anos, chegou à Madeira com um objetivo: inverter o ciclo de derrotas do emblema madeirense, que está um ponto acima da linha de despromoção da Liga.



"Acredito que estes jogadores têm qualidade e, com um modelo de jogo bem definido, tentarei tirar proveito, mas também há que ter garra, intensidade e reação à perda da bola. É nisso que vamos trabalhar, porque quero o Marítimo à minha imagem. Vai demorar o seu tempo, mas, no futebol, não há tempo, mas sim resultados", referiu.