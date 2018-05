Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Quero terminar aqui no Benfica”, garante Jonas

Avançado, de 34 anos, quer cumprir o contrato até ao fim e encerrar a carreira na Luz.

08:45

Jonas já decidiu que quer terminar a carreira no Benfica. "Não sei até quando vou jogar, tenho mais um ano de contrato, mas quero jogar aqui e terminar aqui", disse o avançado brasileiro em entrevista à BTV.



O jogador de 34 anos revelou o segredo da sua longevidade: "Acordo todos os dias com vontade de dar o melhor e trabalho muito, sei o que passo para conquistar o que tenho conquistado. Trabalho no clube e em casa, a minha alimentação… É difícil sair para almoçar com a família durante a época, as pessoas não imaginam. Sou muito focado e por isso os resultados aparecem. Enquanto tiver saúde e vontade vou continuar."



O jogador esteve mais de um mês afastado, na reta final do campeonato, devido a uma lesão nas costas, naquele que considerou ser um momento bastante complicado e decisivo para as contas do campeonato.



"No dia do jogo [FC Porto], acordei mal. Quando saí da cama, senti uma dor muito forte na coluna, na zona lombar. Percebi logo que seria difícil estar em condições de jogar. Foi uma dor terrível. Fiz tratamento, fui para o aquecimento por teimosia minha. Quando saí para correr, vi que não dava mesmo para jogar. Depois, estive três/quatro semanas sem jogar porque sentia muitas dores. Nas primeiras duas semanas foram só tratamentos, até que fui melhorando e pude ficar disponível para o jogo com o Sporting", lembrou o atleta, lamentando a derrota frente aos dragões: "Pelo que foi o jogo, o resultado certo seria 0-0 e continuávamos em primeiro lugar. Com o golo que sofremos no fim, com a derrota, perdemos confiança, toda a gente ficou triste. De novo em casa, com o Tondela, não jogámos bem e perdemos o campeonato."



O brasileiro, que chegou à Luz na temporada 2014/15, reafirmou a vontade de continuar a ganhar títulos e ficar "ainda mais marcado na história do Benfica".