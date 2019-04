Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quinzinho, antigo avançado do FC Porto, morre aos 45 anos

Joaquim Alberto Silva é pai do também futebolista Xande Silva.

19:37

Joaquim Alberto Silva, conhecido no futebol por Quinzinho, morreu esta segunda-feira aos 45 anos de idade.



O antigo avançado do FC Porto e pai do também futebolista Xande Silva sentiu-se mal após uma corrida matinal.



Quinzinho primava pela boa disposição e mesmo após pendurar as chuteiras nunca descurou o bem-estar físico.



O ex-futebolista que chegou a internacional pela principal seleção de Angola fez carreira em outros clubes portugueses como Rio Ave, Alverca, Aves, Farense e U. Leiria, sendo que nos últimos anos havia-se dedicado ao treino.