Radar de velocidade 'apanha' todo o pelotão da Volta a França

Aos 22 anos de idade, Egan Bernal, da equipa INEOS, venceu a Volta a França em bicicleta e tornou-se no primeiro colombiano e latino-americano a cumprir este feito, entrando assim para a história do “Tour”. Mas se Bernal foi o grande protagonista da última etapa, esteve longe de ser o único, já que teve de dividir atenções com um radar!Sim, leu bem! Alguém se esqueceu de desligar um radar de velocidade, colocado pouco antes dos Campos Elísios, em Paris, e todo o pelotão foi “apanhado”. O momento caricato foi registado por um espectador que se encontrava do outro lado da estrada e rapidamente se tornou viral no Twitter. Neste vídeo (ver abaixo) é possível ver os “flashes” sucessivos do radar, que além dos carros das equipas também “caçou” os automóveis da organização da prova e os veículos de emergência.Tudo indica que este radar esteja posicionado numa zona limitada a 30 km/h, o que ajuda a justificar o facto de todos os veículos terem sido “fotografados”. Porém, importa dizer que nenhum destes automóveis será efetivamente multado, já que todas as estradas são fechadas ou sinalizadas de forma a que o pelotão (de ciclistas e veículos) possa passar em segurança. Ainda assim, é um dos momentos caricatos desta Volta a França.