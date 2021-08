Nemanja Radonjic, extremo internacional sérvio de 25 anos, prepara-se para ser o mais recente reforço do Benfica por empréstimo do Marselha válido até ao final da presente temporada, sabeDe acordo com o jornal francês 'L'Equipe', as águias ficam ainda com uma opção de compra fixada nos oito milhões de euros.Nemanja Radonjic e o empresário viajam hoje para Lisboa.