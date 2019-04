Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rafa com um jogo de castigo após expulsão no dérbi entre Sporting e Benfica

Confirmação chegou pela Federação Portuguesa de Futebol.

17:00

Rafa foi castigado por um jogo na sequência da expulsão no dérbi contra o Sporting, tal como o jornal Record adiantou. A confirmação chegou pela Federação Portuguesa de Futebol.



O jogador encarnado, recorde-se, viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho já para lá do apito final, em Alvalade. Os regulamentos preveem que a punição possa ser agravada caso o relatório do árbitro ou dos delegados do jogo relate, por exemplo, algum especial comportamento antidesportivo do atleta mesmo depois de ter recebido a dita ordem de expulsão.



No entanto, ao que Record apurou, nem Hugo Miguel, nem os delegados incluíram qualquer menção deste género nos respetivos relatórios. Assim, o castigo ao jogador será o normal, de um jogo – falha a deslocação ao terreno do Feirense –, podendo o internacional luso ser elegível para a receção seguinte ao V. Setúbal.



