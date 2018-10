Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rafael Barbosa regressa ao Sporting após agressão

Jogador apresentou queixa-crime contra o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio.

20:28

O médio-ofensivo Rafael Barbosa, contratualmente ligado ao Sporting e que estava emprestado ao Portimonense, não voltará a vestir a camisola dos alvinegros e será de imediato integrado na formação de sub-23 dos leões.



De acordo com um comunicado conjunto difundido por Portimonense e Sporting, as administrações das duas sociedades desportivas "reuniram-se na tarde desta quarta-feira a fim de solucionar o diferendo ocorrido no passado sábado, na sequência do jogo dos sub-23" e "foi por ambas as partes concluído que não existem condições para a permanência do jogador no Portimonense e como tal, Rafael Barbosa integrará de imediato a equipa de sub-23 do Sporting".



A SAD do Portimonense "agradece ao Sporting a cedência do atleta e estará sempre disponivel para estabelecer parcerias desportivas sempre que ambas as sociedades desportivas achem oportuno", desejando ainda "os maiores sucessos desportivos e pessoais a Rafael Barbosa".



O jogador, recorde-se, apresentou queixa-crime contra o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, alegando que foi agredido por este no final do jogo da Liga Revelação entre as equipas do Portimonense e do Benfica, no passado sábado.



O Sporting, por sua vez, manifestou a intenção de constituir-se como assistente no processo e enviou uma participação para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que deverá abrir um inquérito para apuramento de responsabilidades.



Leia o comunicado na íntegra:

"A Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD e a da Portimonense Futebol SAD reuniram com o intuito de solucionar o diferendo ocorrido no passado sábado na sequência do jogo das respectivas equipas de sub-23.



Foi por ambas concluído que não existem condições para a permanência do jogador Rafael Barbosa no Portimonense e, como tal, o Jogador integrará de imediato a equipa de sub-23 da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD.



A Portimonense Futebol SAD agradece à Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD a confiança na cedência temporária do Jogador para esta época e deseja as maiores felicidades pessoais e desportivas ao Jogador."