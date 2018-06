Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rafael Leão garantido no Benfica

Avançado ex-Sporting vai reforçar as águias nas próximas cinco temporadas.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Rafael Leão vai mesmo ser jogador do Benfica, sabe o CM. O avançado de 19 anos que rescindiu contrato unilateralmente com o Sporting, já tem um compromisso com o rival da Luz.



O internacional sub-21 fica ligado às águias por cinco anos, vai auferir cerca de um milhão de euros limpos anuais e receber um prémio de assinatura de três milhões, sabe o CM. Luis Filipe Vieira, presidente do Benfica, pretendia esperar para que a Comissão Arbitral reconhecesse - ou não - a justa causa ao antigo jogador do clube de Alvalade para avançar com a contratação. Mas face ao interesse de outros 'tubarões' do futebol europeu, o líder do Benfica antecipou-se a essa decisão.



Rafael Leão já tinha recusado assinar pelo Inter de Milão, pois sente que na Luz terá mais tempo de jogo e mais oportunidades para evoluir. Também o Man. City estava atento à situação do jovem de 19 anos, que acaba por ficar em Portugal. O avançado será o 9º reforço do Benfica para a nova época e estará ao serviço do técnico Rui Vitória nos trabalhos de pré-temporada.



Depois de Rui Patrício ter assinado pelo Wolverhampton, Rafael Leão é o segundo dos nove jogadores, que rescindiram com o Sporting, a chegar a acordo com outro clube.



PORMENORES

Gelson e Bruno Fernandes

O Benfica continua interessado em assegurar Gelson Martins e Bruno Fernandes. Contudo, a dupla ex-Sporting prefere jogar no estrangeiro.



Interesse não é novo

O Benfica há muito que está interessado no jogador. As águias tentaram algumas vezes seduzir o pai do jogador a mudar para a Luz mas nunca conseguiram.



Lema assina por quatro épocas

Christian Lema chegou a Lisboa para assinar pelo Benfica e será apresentado hoje. Depois de Conti, o argentino é o segundo central contratado para a nova época. O defesa de 27 anos chega a custo zero, após terminar contrato com o Belgrano, e vai assinar por quatro épocas.



Scarpa está debaixo de olho

Gustavo Scarpa é um desejo caro para o Benfica, mas os responsáveis das águias mantêm a esperança de que o negócio se possa concretizar. O médio de 24 anos, do Fluminense, pode custar perto de sete milhões e, a confirmar-se a mudança, será um dos mais bem pagos do plantel.