Rafael Leão encanta Jorge Jesus

Treinador do Sporting considera jovem como a principal alternativa a Bas Dost.

09:41

Rafael Leão tem vindo a conquistar espaço na equipa do Sporting e o golo frente ao FC Porto (derrota por 2-1) tornou-o na primeira opção de Jorge Jesus para substituir Bas Dost, apurou o Correio da Manhã.



Jorge Jesus tem procurado fazer uma integração progressiva do jovem de 18 anos na equipa. Contudo, o clássico com o FC Porto foi o teste de fogo. A sua entrada foi precipitada pela lesão de Doumbia, mas Leão soube agarrar a oportunidade ao marcar um golo a Casillas na primeira vez em que tocou na bola. Registou ainda alguns pormenores de qualidade, apesar de ter falhado o golo do empate à boca da baliza. Tornou-se no jogador mais jovem do Sporting a marcar ao FC Porto, com 18 anos e oito meses, superando o registo de Emílio Peixe.



Certo é que Rafael Leão ultrapassou os experientes Montero e Doumbia como a principal alternativa ao goleador leonino Bas Dost. Segundo o CM apurou, o jovem mostrou estofo e confirmou as expectativas que Jesus tinha sobre ele. Leão é mais um dos talentos da academia de Alcochete e ainda tem idade de júnior.



Este sábado, publicou nas redes sociais uma mensagem de esperança na conquista do título: "Se fica mais difícil? Sim. Impossível? Não. Um leão nunca desiste, vamos lutar até ao fim." Rafael Leão já alinhou em três jogos da Liga e soma um golo. Já marcou também na Taça de Portugal ao Oleiros.





"Penálti? Era morto pela UEFA"

"Se tivesse marcado aquele penálti, era morto pela UEFA", disse Artur Soares Dias no final do clássico, durante uma conversa de amigos.



O árbitro referia-se ao lance entre Dalot e Doumbia (17’), quando o resultado ainda estava empatado a zero. O juiz portuense foi avisado pelo vídeo-árbitro do lance que podia ser passível de grande penalidade e foi ver as imagens, tendo decidido mandar jogar. Esta afirmação indignou alguns sportinguistas, questionando mesmo os motivos da UEFA para prejudicar o clube.