Rafael Leão garante que está no Lille para aprender e evoluir

Sousa Cintra sente-se traído pelo jogador.

13:35

O avançado português Rafael Leão garantiu esta quinta-feira que o projeto que lhe foi apresentado pelos franceses do Lille "é muito bom" e garantiu que está no clube francês de futebol para aprender e evoluir."Sou jovem, preciso de jogar e aprender todos os dias. O projeto que o Lille me apresentou é muito bom, não podia recusar. A liga francesa é uma liga que está a crescer", disse o avançado na sua apresentação no Lille, onde vai juntar-se a José Fonte, Xeka e Edgar Ié.O avançado, que disse ser fã de Cristiano Ronaldo, considerou que as condições no clube "são bastante boas" e mostrou-se esperançado em "fazer uma grande época".Rafael Leão, um dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente com o Sporting na sequência dos incidentes na academia do clube, explicou, em poucas palavras, a decisão de deixar os 'leões': "A meu ver a violência não leva a lado nenhum e decidi sair".O jogador, de 19 anos, garantiu que vai ter aulas de francês, mas admitiu que o facto de ter muitos pessoas que falam português no clube "facilita a integração".Rafael Leão, formado nas escolas do Sporting, assinou na quarta-feira um contrato de cinco anos com o Lille, 17.ª classificado na época passada.Sousa Cintra diz que está triste. O presidente do Sporting, em exclusivo ao CM, garante que o empresário de Rafael Leão enganou o jogador , para que aquele assinasse pelo Lille - conforme foi anunciado esta quarta-feira, num contrato que prevê que o jovem jogue em França nas próximas cinco temporadas.