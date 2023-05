As classificativas (troços cronometrados) começam esta sexta-feira, dia em que a prova, que se desenvolve apenas no Centro e Norte do País, estreia a ‘superespecial’ da Figueira da Foz.



Milhares de adeptos do automobilismo de estrada vão invadir a partir desta quinta-feira os percursos do Rali de Portugal. A quinta prova do Mundial arranca esta manhã, com o Shakedown em Baltar (Paredes), evento extracompetição destinado apenas a proporcionar grandes espetáculos. Mais logo (20h30), a partida oficial decorre na Porta Férrea da Universidade de Coimbra.As classificativas (troços cronometrados) começam esta sexta-feira, dia em que a prova, que se desenvolve apenas no Centro e Norte do País, estreia a ‘superespecial’ da Figueira da Foz.

A competição termina no domingo. A derradeira especial (Power Stage com atribuição de 15 pontos extras pelos cinco mais rápidos), volta a acontecer em Fafe.





Em termos de competição, o britânico Elfyn Evans (Toyota) parte para a prova portuguesa na liderança do Mundial, com os mesmos 69 pontos do francês Sébastien Ogier (Toyota). Este, contudo, não estará presente, pois estar a fazer a totalidade do campeonato pelo segundo ano consecutivo.