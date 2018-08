Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ramires previne saída do médio Pizzi

Brasileiro está de volta ao Benfica depois de ter sido campeão nacional na época 2009/2010.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:43

A contratação do brasileiro Ramires - que deve chegar a Lisboa nas próximas horas - vem precaver uma possível venda do médio Pizzi até ao fecho do mercado de transferências, no final do mês, apurou o CM.



O jogador, que passou pelas águias em 2009/2010, é também uma aposta pessoal do presidente Luís Filipe Vieira que quer dar ao treinador Rui Vitória todas as armas para a conquista do campeonato nacional e também para uma boa campanha na Champions (caso as águias ultrapassem amanhã os gregos do PAOK de Salónica).



O brasileiro chega a Portugal emprestado pelos chineses do Jiangsu Suning com um salário anual a rondar os quatro milhões de euros (Benfica ficará com opção de compra do internacional canarinho de 31 anos).



O médio Pizzi (28 anos) tem mercado em França e na Alemanha e uma proposta superior a 25 milhões de euros pode levar a direção encarnada a libertar o jogador que está a fazer um grande arranque de temporada, com cinco golos apontados em seis jogos oficiais.

Também Samaris deverá estar de saída da Luz. O médio grego recusou uma proposta do Al Hilal de Jorge Jesus alegando motivos familiares. Contudo, o jogador que chegou à Luz em 2014 poderá rumar ao campeonato alemão.



Nesta altura, e com a contratação de Ramires praticamente definida, o Benfica fica com excesso de soluções para a zona intermediária. Fejsa, Alfa Semedo, Gedson, Pizzi, Gabriel, Samaris e Ramires compõem um meio-campo de luxo. Outra opção é o croata Krovinovic que ainda recupera de uma grave lesão no joelho direito.



PORMENORES

Luz, Londres e China

Ramires transferiu-se do Chelsea para o Jiangsu Suning, em 2016, ou seja, depois da mudança do Benfica para os 'blues', no verão de 2010, a troco de 22 milhões de euros.



Um jogo apenas

Esta temporada, na China, Ramires realizou apenas um jogo. Foi em maio, na Taça da China. Desde então não jogou mais e acabou mesmo por não ser inscrito na Liga chinesa.



51 jogos pelo escrete

O médio Ramires era presença habitual nos convocados do Brasil até rumar à China. Conta com 51 internacionalizações e quatro golos.



Campeão com Jesus

Ramires foi campeão no Benfica sob a orientação de Jorge Jesus. Nessa temporada realizou 42 jogos oficiais tendo apontado cinco golos com a camisola dos encarnados.



Salvio convocado

Salvio foi convocado para o jogo de amanhã em Salónica com o PAOK. O argentino falhou o encontro da 1ª mão (1-1) e o dérbi com o Sporting (1-1).



Jonas com lombalgia

Jonas continua de fora dos eleitos de Rui Vitória. O brasileiro está a contas com uma lombalgia (anteriormente sofria de uma cervicalgia).



Corchia é o número 7

Corchia vai envergar a camisola 7 na Luz, que pertencia a Samaris (este passa a vestir a 22).O defesa recupera de uma cirurgia ao joelho esquerdo.



Félix Brych é o árbitro do encontro

A UEFA nomeou o árbitro Felix Brych para o jogo de amanhã. O juiz alemão, de 43 anos, é internacional desde 2007 e vai apitar um encontro do Benfica pela quinta vez na carreira. É um árbitro de má memória para os benfiquistas, depois da polémica arbitragem que efetuou na final da Liga Europa, em 2013/14, na qual as águias perderam o título para o Sevilha, após desempate por penáltis.