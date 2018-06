Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Ratos", "mimados" e "ovelhas": Marta Soares cita insultos de Bruno de Carvalho para pedir destituição

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting revela argumentos para a destituição do Conselho Diretivo.

Jaime Marta Soares emitiu esta quarta-feira um comunicado no qual reitera a legitimidade e realização da Assembleia Geral de destituição no dia 23 de junho e enumera os fundamentos de justa causa para a revogação do mandato do Conselho Diretivo do Sporting.



Entre outras coisas, o presidente da Mesa da Assembleia Geral refere os conflitos com a equipa de futebol começando pelas críticas de Bruno de Carvalho aos jogadores e citando expressões como "crianças mimadas". É apontada uma "atuação belicista" do presidente, bem como a sua ausência na esquadra do Montijo quando os jogadores prestaram declarações após a invasão de Alcochete. O impacto das recentes rescisões também é salientado.



O comunicado fala ainda de conflitos de Bruno de Carvalho com os órgãos sociais e associados do clube, apoiando-se nos estatutos para condenar "situações em que se referiu de forma insultuosa a sócios do Sporting classificando-os de sportingados, ovelhas, ratos, entre outras expressões inaceitáveis".



Marta Soares refere igualmente que "o Conselho Directivo nomeou, de forma ilegítima, ilegal e em violação dos estatutos do Sporting Clube de Portugal uma Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral", bem como uma Comissão de Fiscalização, não esquecendo o episódio da polémica ata tornada pública.



Por fim, o comunicado explica que "o Conselho Directivo tem vindo a delapidar de forma insustentável e teme-se que irreversível o património material e imaterial do Sporting Clube de Portugal", dizendo existirem "factos bastantes" para a destituição com justa causa.