Raúl Alarcón controla vantagem na Volta a Portugal

Espanhol muito perto de vencer a competição, que termina no domingo.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:02

O espanhol Raúl Alarcón (W52 FC-Porto) está cada vez mais perto da vitória na 80ª edição da Volta a Portugal em bicicleta. O camisola amarela terminou a sétima etapa no terceiro lugar e controlou a vantagem de 52 segundos sobre o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira), mantendo assim a liderança da classificação geral.



Num percurso de 165,5 quilómetros que ligou Montalegre ao Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, o espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias) foi mais rápido no sprint final e cruzou a meta à frente do português Daniel Mestre (Efapel) e de Raúl Alarcón (FC Porto), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Depois da vitória em 2017, Alarcón está assim a um passo de conquistar novo triunfo na Volta a Portugal, que termina no próximo domingo com um contrarrelógio em Fafe.



Esta sexta-feira decorre a oitava etapa, que vai ligar Barcelos a Braga, numa distância de 147,6 quilómetros. A corrida terá quatro prémios de montanha, um de segunda categoria, dois de terceira e um de quarta.